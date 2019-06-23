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رئيس هيئة المساحة يشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الهيئة بغرب ووسط الدلتا

الأحد، 23 يونيو 2019 07:35 م
رئيس هيئة المساحة يشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الهيئة بغرب ووسط الدلتا اراضى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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عقد المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة اجتماعاً مع المهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس الهيئة و المهندس نعمان عبد الرازق رئيس الادارة المركزية لمنطقتى وسط وغرب الدلتا بحضور مديرى مديريات منطقه غرب ووسط الدلتا للتأكيد على ضرورة الاسراع فى الانتهاء من الأعمال الجارية والتى تلقى اهتماما بالغاً من جميع أجهزة الدولة.

 كما ناقش أعمال البروتوكولات على مستوى المنطقه مثل الحيز العمرانى وتقنين أراضى الدولة ومشروع تطوير  مينا الاسكندرية ومشروع طريق اسكندرية مطروح ومشروع الطريق الأوسطى لمحافظه القليوبية.

الجدير بالذكر أن دور هيئة المساحة لم عند أعمال الرفع المساحى لمشروعات الطرق، لكنها تواصل دورها الرائد فى توثيق أملاك الدولة فى إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة الرى لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تقوم بتنفيذ مشروع الحيز العمرانى بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية، وذلك لتثبيت علامات الحيز العمرانى لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، بالإضافة إلى مشروع حصر أملاك الدولة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المحافظات المختلفة من خلال مراجع هيئة المساحة، و مشروع انشاء وحدات نظم معلومات جغرافية لعدد من المحافظات، و إنشاء الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) وترسميها على خرائط رقميه وورقيه بمقياس بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، و حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وربط بيانات الأوقاف على الخرائط الرقمية، بالإضافة إلى حصر أملاك مصلحة الرى والميكانيكا والكهرباء وهيئة السكك الحديدية.


رئيس هيئة المساحة

وسط الدلتا

غرب الدلتا

مشروعات المساحة

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