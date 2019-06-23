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رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل على رأس وفد

الأحد، 23 يونيو 2019 11:37 ص
رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل على رأس وفد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك يتوجه الى بروكسل
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من الجمارك، لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، التى ستعقد بمقر المنظمة بمدينة بروكسل البلجيكية خلال الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2019 .
 
تبدأ الاجتماعات بالمشاركة في أعمال الدورة رقم 81 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتى تعقد فى الفترة من 24 حتى 26 يونيو 2019، وتعد مصر أحد ممثلى إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط البحري ضمن ثلاثة دول هى مصر والسعودية والبحرين .
 
كما تتضمن الاجتماعات حضور  فعاليات الجلستين رقمى  133و 134 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية، واللتين ستعقدان خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو 2019. 
 
ومن المقرر، أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش اجتماعات لجنة السياسات، اجتماعا مع المجموعة التشاورية للقطاع الخاص، واجتماعا تعريفيا للمدراء الجدد لمصالح الجمارك بالمنظمة، وعدة اجتماعات أخرى مع ممثلى الجمارك الأمريكية والكورية والهندية، لبحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول، وعدة لقاءات مع كل من سفير نيوزلندا والسويد بالاتحاد الأوروبى.
 
جمارك-(1)
 

جمارك-(2)
 

جمارك-(3)
 

 


رئيس مصلحة الجمارك

مطار القاهرة

بروكسل

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