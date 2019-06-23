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الأحد، 23 يونيو 2019 12:58 م
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رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:58 ص
رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
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توجه كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، إلى بروكسل، على رأس وفد من الجمارك المصرية؛ لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، التى ستعقد بمقر المنظمة بمدينة بروكسل البلجيكية، خلال الفترة من 24 حتى 29 يونيو الجارى.

وتبدأ الاجتماعات بالمشاركة في أعمال الدورة رقم 81 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى تعقد فى الفترة من 24 حتى 26 يونيو الجارى، وتعد مصر أحد ممثلى إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط البحري، وذلك بالإضافة إلى السعودية والبحرين.

كما تتضمن الاجتماعات حضور فعاليات الجلستين رقمى 133 و134 لمجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، واللتين ستعقدان خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو 2019.


مصلحة الجمارك

الجمارك العالمية

مدينة بروكسل البلجيكية

الجمارك

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