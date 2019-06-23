رئيس مجلس النواب يفتتح مستشفى الأطفال الجديد والمسنين بجامعة عين شمس الثلاثاء

كتب محمود راغب

يفتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى يرافقهما الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري .

وتبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور عدد من الوزراء ونواب رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

و صرح الدكتور محمود المتيني أن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقى للمسنين قد تم الإنتهاء منها بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعى الأول من نوعه بمصر و الشرق الأوسط الذى يتخصص فى أمراض المسنين وخدمة كبار السن.

و تم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية ، فضلاً عن تزويدها بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية الهامة.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس فى عام 1984ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية فى هذا التخصص.

ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلى والإقليمي ويضاهي المستويات العالمية.

أما عن مستشفى الأطفال الجديد، أوضح الدكتور محمود المتينى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض و جراحة الأطفال بتكلفة 220 مليون جنيه، وجاري العمل حاليًا في المرحلة الثانية وهي تجديد المستشفي القديم وعودته إلي تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضي و يعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال وجراحاتها إلى650 سريرا بانتهاء الثلاث مراحل في عام 2022.