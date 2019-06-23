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رئيس غرفة الجيزة: ندرس تدشين منطقتين لوجستيتين

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 ص
رئيس غرفة الجيزة: ندرس تدشين منطقتين لوجستيتين عادل ناصر
كتب إسلام سعيد

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كشف عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، أنه سيتم تشكيل مجلس الغرفة 3 يوليو المقبل، عقب اعتماد وزارة الصناعة والتجارة اختيار الاعضاء المعينين بمجلس الإدارة.

 وأوضح فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم العمل على تدشين منطقتين لوجستيتين بالجيزة، عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها.

كان رئيس غرفة الجيزة قد اعلن فى وقت سابق، موافقة مجلس الغرفة على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مشروع التأمين الصحى على التجار، ويستهدف المشروع تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 آلاف تاجر.


الغرفة التجارية

اخبار الاقتصاد

تشكيل الغرف التجارية

مراكز لوجستية

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