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رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر

الأحد، 23 يونيو 2019 12:58 م
رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر معبد الكرنك أ{شيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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زار فيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، معبدى الأقصر والكرنك والمقابر الفرعونية، وذلك فى ختام زيارته لجمهورية مصر العربية، والتى إلتقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى وحضر افتتاح بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

ورافق رئيس جمهورية موزمبيق خلال زيارته لمعابد الأقصر الفرعونية، كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، وأحمد عربى مدير معبد الأقصر، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، واستمع عن شرح وافى بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر.

وكان رئيس جمهورية موزمبيق، قد زار منطقة آثار الهرم عقب لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوقيع عددا من مذكرات التفاهم فى عدة مجالات اقتصادية وسياسية وتعاون زراعى.

رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر (1)
رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر

 

رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر (2)
رئيس جمهورية موزمبيق يزور معابد الكرنك ومقابر الفراعنة بمحافظة الأقصر

 


الاقصر

رئيس جمهورية موزمبيق

تنشيط السياحة بالاقصر

معابد الكرنك

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