رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز التميز فى الزراعة لوضع خطة التطوير 

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، وفد التحالف المصري الأمريكي، بحضور الدكتور "باول إبنر" الأستاذ فى علوم الانتاج الحيواني بجامعة برودو بالولايات المتحدة الامريكية عن التحالف الأمريكي، والدكتورة نجلاء عبد الله، الاستاذة بجامعة القاهرة ورئيس التحالف المصري، وأساتذة من جامعة القاهرة على هامش زيارته لكلية الزراعة بمشتهر، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر، إن الوفد قام بزيارة مركز التميز فى المعامل البحثية والمزارع التعليمية والارشادية بالكلية، مشيرا إلى أن كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها ضمن التحالف المصري الأمريكي، والذى يضم 8 جامعات منهم 3 أمريكية وهم "كورينيل ديفز وميتشيجن وبرودو" و 5 جامعات مصرية وهم "القاهرة وعين شمس وبنها وقناة السويس وأسيوط".

وأضاف "عراقي"، أن الوفد قام بإحاطة الكلية وأعضاء هيئة والهيئة المعاونة والطلاب بنشاط المركز في الفترة القادمة، وخطة المشروع الذى يستمر لمدة 5 سنوات، بهدف تطوير ودعم البحوث العلمية التطبيقية وتدريب الطلاب والخريجين لسوق العمل، وتفعيل المشاركة المجتمعية فضلا عن تطوير الزراعة والتنمية الزراعية المستدامة فى مصر.