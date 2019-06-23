رئيس جامعة بنها: مستقبل الجامعات الحكومية فى الوحدات ومراكز التميز الموجودة بها

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على أن ملفات دعم وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص والإنضباط المالى والإدارى بالجامعة، كانوا من أهم أوليات خطة العمل منذ توليه مسئولية رئاسة الجامعة، مشيرا إلى أنه خلال لقائه الأول بالعمداء، أكد على استقلالية الكليات ومنحهم صلاحيات وتفويضات واسعة بضوابط العمل المتفق عليها، جاء ذلك خلال حضوره ختام فعاليات ورشة العمل التى نظمتها الجامعة عن "الانضباط المالى والإدارى فى الجامعة بحضور الدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وعمداء الكليات والوكلاء والأمناء المساعدين ومسئولى المالية وأمناء الكليات ومديرى الوحدات.

وقال السعيد، إن مستقبل الجامعات الحكومية فى الوحدات ومراكز التميز الموجودة بها مشيرا إلى أن جامعة بنها تتميز بوجود كلياتها فى أماكن مختلفة وبالتالى تقديم خدمة مجتمعية لأكبر عدد من أهالى القليوبية، فضلا عن استثمار الأبحاث العلمية للباحثين والأساتذة فى خدمة المجتمع المحلى.

وأضاف السعيد، أننا بدأنا فى إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة فى العبور والتى ستكون مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وغير هادفة للربح، مؤكدا أننا نستهدف من إنشاء هذه الجامعة الأهلية تقديم خدمة تعليمية وفقا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور هشام البطش، على أهمية إعداد خطة لتسويق خدمات الوحدات الخاصة من خلال إعداد دليل لها يوضح أنشطة الوحدة وسابقة الخبرة وهيكل الوحدة وسيلة الاتصال والاستعانة بذوى الخبرة من الشباب فى مجال التسويق، ووضع آلية لاختيار الفريق من مجلس شئون خدمة المجتمع، على أن يتم صرف لهم نسبة من الأرباح المحققة من الوحدة تحدد بقرار من مجلس الإدارة طبقا لنشاط الوحدة.

وأشار البطش، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام بعقد وتفعيل إتفاقيات تعاون مع جهات المجتمع لتنشيط الوحدات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات داخل الجامعة فى الأنشطة التى تقدمها الوحدات، مؤكداً أن ورشة العمل ناقشت عدد من الموضوعات منها الوحدات الخاصة وتنمية موارد الجامعة ودور إدارة الجامعة وخطتها فى دعم الوحدات، وذلك فى إطار التكامل بين وحدات الجامعة المختلفة.



ورشة عمل الإنضباط المالى والإدارى



ورشة عمل الإنضباط المالى والإدارى