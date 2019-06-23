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رئيس جامعة القاهرة يتابع مع وفد الصندوق السعودى للتنمية خطة تطوير قصر العينى

الأحد، 23 يونيو 2019 12:44 م
رئيس جامعة القاهرة يتابع مع وفد الصندوق السعودى للتنمية خطة تطوير قصر العينى جانب من اللقاء
كتب وائل ربيعى

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفد الصندوق السعودى للتنمية، برئاسة المهندس على بن محمد الوقيان، إذ ناقش اللقاء مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى فى إطار مشروع التطوير الذى يموله الصندوق السعودى للتنمية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالوفد السعودى فى بلده الثانى مصر، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لمشاركتها فى العديد من عمليات التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى وصل الآن إلى المرحلة قبل النهائية ويتم فيها اختيار أحد المكاتب الدولية ليكون مديرا للمشروع.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه يعقب ذلك إجراءات اختيار الاستشارى من المكاتب الدولية، مؤكدا أنه تم التنسيق خلال اللقاء مع الجانب السعودى لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، مؤكدا أن هناك خطة زمنية واضحة تصارع من أجلها إدارة الجامعة الزمن للتنفيذ فى وقت قياسى.

وتشمل خطة تطوير المستشفيات الجامعية، عددا من الإجراءات الخاصة بتحديد التقييم الهندسى للمبانى الموجودة وحالتها ومدى احتياجاتها إلى التحديث واجراءات اختيار مدير المشروع على المستوى الدولى، ومتابعة شروط وآليات اختيار الشركات ودرجاتها وتقيمها لاختيار الشركة التى ستتولى التطوير والمدة الزمنية، وايضا معايير اختيار الاستشارى الدولى للمشروع.

ويأتى المشروع فى إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة لمرضى المترددين على جميع الادارات والعيادات والأقسام والطوارئ وغرف العمليات مع زيادة الأسرة والمعدات والمعامل، خاصة وأن الجامعة تضم هيئة تدريس من الأطباء الأكفاء وكذلك هيئات تمريض مدربة ومتميزة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت أن عملية التطوير بدأت على الأرض بتطوير وحدة الطوارئ بتمويل مصرى خالص بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شهد اللقاء المهندس نواف بن فهد السنيد من الصندوق السعودى للتنمية.


التنمية السعودى

قصر العينى

تطوير قصر العينى

جامعة القاهرة

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