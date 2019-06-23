سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 12:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة العمل فى المجالات العلمية والبحثية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:59 ص
رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة العمل فى المجالات العلمية والبحثية جانب من الاجتماع
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تتمتع به كلية الطب البيطرى بالجامعة من إمكانيات متميزة تمكنها من القيام بدور واسع متقدم فى نشاط الجامعة العلمية والبحثية إلى جانب دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكداً أن كلية الطب البيطرى تسير بخطى متقدمة لمواكبة كل ما هو جديد وعلى نحو متوازى فى كافة التخصصات وهو ما أنعكس أثره فى إعادة اعتمادها من الهيئة القومية للجودة والاعتماد كأول كلية طب بيطرى حاصلة على الاعتماد .

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط فى اجتماع مجلس الكلية وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسنى درويش عميد الكلية ووكلاء مختلف القطاعات وأعضاء المجلس من رؤساء الأقسام.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مشاركته فى اجتماع مجلس الكلية يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على توسيع أطر التنسيق بينها وبين كافة الكليات على نحو وثيق، وذلك عن طريق توطيد قنوات التواصل والمناقشة مع مختلف وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام للتعرف على رؤاهم وأفكارهم على نحو مباشر وأهم المعوقات التى تواجههم والتى من شأنها أن تؤثر سلباً على الخدمة التعليمية المقدمة .

وأكد الدكتور طارق الجمال خلال اجتماعه بمجلس الكلية على حرص إدارة الجامعة على زيادة الموارد الذاتية داخل كافة كلياتها وهو ما يرتكز بشكل أساسى على زيادة عدد المشروعات العلمية البحثية الممولة وكذلك عدد الطلاب الوافدين.

ومن جانبها توجهت الدكتورة مديحه درويش بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لما يقدمه من دعم ورعاية للكلية، وهو ساهم فى استكمال عدد كبير من أعمال التطوير سواء فى البنية التحتية أو فى الخدمة التعليمية المقدمة فى مختلف الأقسام ، وصرحت عميدة الكلية أن مشاركة رئيس الجامعة تضمنت إجراءه حواراً مفتوحاً مع أعضاء المجلس وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات الإدارية والعلمية داخل الكلية .

 

 

 

 

 

 


جامعة اسيوط

بيطرى اسيوط

كلية الطب البيطري

رئيس جامعة اسيوط

الطلاب الوافدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة