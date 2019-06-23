رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة العمل فى المجالات العلمية والبحثية

أسيوط ـ محمود عجمي

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تتمتع به كلية الطب البيطرى بالجامعة من إمكانيات متميزة تمكنها من القيام بدور واسع متقدم فى نشاط الجامعة العلمية والبحثية إلى جانب دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكداً أن كلية الطب البيطرى تسير بخطى متقدمة لمواكبة كل ما هو جديد وعلى نحو متوازى فى كافة التخصصات وهو ما أنعكس أثره فى إعادة اعتمادها من الهيئة القومية للجودة والاعتماد كأول كلية طب بيطرى حاصلة على الاعتماد .

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط فى اجتماع مجلس الكلية وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسنى درويش عميد الكلية ووكلاء مختلف القطاعات وأعضاء المجلس من رؤساء الأقسام.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مشاركته فى اجتماع مجلس الكلية يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على توسيع أطر التنسيق بينها وبين كافة الكليات على نحو وثيق، وذلك عن طريق توطيد قنوات التواصل والمناقشة مع مختلف وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام للتعرف على رؤاهم وأفكارهم على نحو مباشر وأهم المعوقات التى تواجههم والتى من شأنها أن تؤثر سلباً على الخدمة التعليمية المقدمة .

وأكد الدكتور طارق الجمال خلال اجتماعه بمجلس الكلية على حرص إدارة الجامعة على زيادة الموارد الذاتية داخل كافة كلياتها وهو ما يرتكز بشكل أساسى على زيادة عدد المشروعات العلمية البحثية الممولة وكذلك عدد الطلاب الوافدين.

ومن جانبها توجهت الدكتورة مديحه درويش بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لما يقدمه من دعم ورعاية للكلية، وهو ساهم فى استكمال عدد كبير من أعمال التطوير سواء فى البنية التحتية أو فى الخدمة التعليمية المقدمة فى مختلف الأقسام ، وصرحت عميدة الكلية أن مشاركة رئيس الجامعة تضمنت إجراءه حواراً مفتوحاً مع أعضاء المجلس وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات الإدارية والعلمية داخل الكلية .