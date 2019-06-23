رئيس بنين السابق يغادر البلاد بعد أزمة سياسية حادة

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غادر رئيس بنين السابق بونى يايى، بلاده لدواع صحية، وذلك بعد شهرين من أزمة سياسية حادة بينه وبين الرئيس الحالى باتريس تالون.

وقال نورينو أتشاديه، المتحدث باسم حزب (قوى كوريس من أجل بنين ناشئة) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - إن "الرئيس بونى ياى غادر بنين لمتابعة علاجه"، مؤكدا أن حالته الصحية تدهورت إلى حد كبير.

وكانت الأزمة فى بنين قد اندلعت إثر أعمال عنف أعقبت الانتخابات، وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وتخللها فرض قوات الأمن حصاراً على منزل يايى فى مدينة كوتونو.