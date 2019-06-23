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رئيس الوزراء يغادر إلى ألمانيا على رأس وفد وزارى

الأحد، 23 يونيو 2019 01:13 م
رئيس الوزراء يغادر إلى ألمانيا على رأس وفد وزارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد وزارى، فى زيارة يشارك خلالها فى أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربى الألمانى.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ويرافقه عدد من وزراء الحكومة، غادروا على متن طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءاتهم عبر الاستراحة الحكومية بالمطار.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربى الألماني، ومن المقرر أن تضم البعثة المصرية 130 عضواً، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

ويتناول المنتدى، تعزيز سبل التعاون الاقتصادى العربى الألمانى المشترك فى قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية، ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

 

 

 


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ألمانيا

وفد وزاري

مطار القاهره

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