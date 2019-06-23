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رئيس الوزراء الأردنى يبحث مع البنك الدولى دعم جهود التنمية فى المملكة

الأحد، 23 يونيو 2019 03:00 م
رئيس الوزراء الأردنى يبحث مع البنك الدولى دعم جهود التنمية فى المملكة رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك الدولى، لدعم جهود التنمية فى المملكة.

واستعرض الرزاز - خلال لقائه المدير التنفيذى عميد مجلس إدارة البنك الدولى ميرزا حسن، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عددًا من المشروعات الكبرى التى يعتزم الأردن تنفيذها فى قطاعات حيوية مثل: النقل والطاقة والمياه، وتطلعه لدعم مجموعة البنك الدولى للمساهمة فى دعم تنفيذها.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الإقليمية الصعبة إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بدأ الاقتصاد الأردنى فى تحقيقها ومنها زيادة الصادرات والحركة السياحية واحتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية.

من جهته، أكد ميرزا حسن استعداد البنك لتقديم الدعم المالى والفنى لتنفيذ مشروعات كبرى ذات أولوية للحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن البنك يدرك التحديات التى تواجه الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات التى توفر فرص العمل.

 


رئيس الوزراء الاردنى

البنك الدولى

المشروعات التنموية بالاردن

الاقتصاد الاردنى

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