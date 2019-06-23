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رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:57 م
رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسام الاقتصاد المصرى لن تُفتح إلا بعد الاهتمام بالصناعة، مؤكداً أن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة، مضيفاً، :" استثمارات الزراعة محدودة، الاستثمارات الكبرى فى الصناعة".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وقال النائب طلعت خليل ،عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه متشكك من التقديرات التى وضعتها الحكومة من حصيلة الضرائب، بقوله، : " مصلحة الضرائب تحتاج لأكتر من 7000 مأمور ضرائب، هتجيب منين الأرقام الموجودة فى الموازنة".
 
وأشار النائب خليل، فى حديثه خلال الجلسة العامة، إلى قصور لدى الحكومة فى إدارة ملفات التأمين الصحى، والعشوائيات، وامتنع النائب فى نهاية حديثه عن التصويت عن الموازنة، وكذلك سأل النائب الوفدى يحيى عيسوى، عن خطة الحكومة فى مواجهة الدين العام، فى حين أن 440 مليار جنية عجز الموازنة، وكذلك القروض موجهة لأى قطاع.
 
 
 
 
 
 
 

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