سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة جورجيا تدعو لوقف أعمال التصعيد وتتهم روسيا بالوقوف وراء الاضطرابات

الأحد، 23 يونيو 2019 01:03 ص
رئيسة جورجيا تدعو لوقف أعمال التصعيد وتتهم روسيا بالوقوف وراء الاضطرابات زورا بيشفيلى رئيس جورجيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الرئيسة الجورجية سالومى زورا بيشفيلي، اليوم السبت ، إلى وقف أعمال التصعيد، متهمة روسيا بالوقوف وراء الاضطرابات الراهنة فى البلاد.

 

وقال أشارت بيشفيلى - فى تصريحات لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية - إنه يوجد طابور خامس موال لموسكو أدى إلى إثارة هذه الاضطرابات فى جورجيا، واصفة الاضطرابات الحالية بأنها "محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

 


وكانت الاضطرابات فى جورجيا قد بدأت أمس الأول الخميس احتجاجا على مشاركة روسيا فى اجتماعات دورة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، حيث اضطرت قوات الشرطة الجورجية إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى البرلمان فى تبليسي.

 


على الجانب الآخر ، نفى رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف هذا الاتهام ، وقال إنه يمثل "تشويها للحقائق".

 


وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أصدر أوامر إلى وكالات السياحة الروسية بوقف الرحلات إلى جورجيا وإعادة السياح الروس الموجودين هناك إلى بلادهم، كما وقع بوتين مرسوما ، أمس الجمعة ، بتجميد رحلات الركاب الروسية إلى جورجيا اعتبارا من الثامن من شهر يوليو المقبل بغرض حماية مواطنيه من الاعتداءات الإجرامية (على حد وصف الكرملين.)

 


ويرى المراقبون أن وقف الرحلات السياحية إلى جورجيا ، التى تستقبل أكثر من مليون سائح روسى سنويا ، من شأنه أن يضر قطاع السياحة فى جورجيا بشدة.


جورجيا

موسكو

روسيا

الغاز المسيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة جورجيا تقطع زيارتها لبيلاروسيا عقب اندلاع احتجاجات على وفد برلمانى روسى

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:11 م

الرئيس الروسى يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص

الكرملين: المرسوم بشأن جورجيا هو فرض قيود على خلفية الأعمال المتطرفة

السبت، 22 يونيو 2019 05:41 ص

شركة "إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 م

روسيا تمنع استقبال رحلات طيران من جورجيا اعتبارا من الثامن من يوليو

السبت، 22 يونيو 2019 05:08 م

روسيا تطالب جورجيا بضمان سلامة الصحفيين والمواطنين الروس

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة