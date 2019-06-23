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دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة

الأحد، 23 يونيو 2019 06:55 م
دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة دير السيدة العذراء الدير المحرق
أسيوط ـ محمود عجمي

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يواصل دير السيدة العذراء الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، احتفالاته السنوية بذكري تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم  بمدينة فيلبي .
 
ويتوافد آلاف الأقباط علي مدار الاحتفالات علي الدير المحرق، لنيل بركة الدير وزيارة الأماكن الأثرية بداخله ، والتعرف علي هذا المكان الذي احتمت بداخله العائلة المقدسة أثناء هروبها من بطش الرومان بفلسطين ودخولها مصر وصولا لمحافظة أسيوط.
 
ويحرص الأقباط علي المشاركة في انطلاق دورة ايقوانات العذراء، مساء كل يوم خلال فترة الاحتفالات، لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.
 
وقال القمص فيلوكسينوس المحرقى، لـ"اليوم السابع": إن دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية، يبدأ الاحتفالات السنوية من يوم 18 وحتى 28 يونيو من كل عام وذلك تذكار تكريس أول كنيسة علي أسم السيدة العذراء مريم في مدينة فيلبي، وعيد حالة الحديد.
 
وأكد القمص فيلوكسينوس المحرقى، إن احتفالات دير السيدة العذراء المحرق يغلب عليها الجانب الروحي وتقام الصلوات والترانيم احتفالا بالعيد حيث اعتمد نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، ويبدأ البرنامج الروحي برفع بخور عيشة بكنيسة السيدة العذراء مريم في تمام الساعة 5.30 مساءا ثم الدورة يليها الكورال يليها العظة الروحية ثم عرضا لفيلم دينيا.
 
وأشار القمص فيلوكسينوس، إلي أن المئات من الشباب والخدام يشاركون في الخدمة داخل دير المحرق، لتقديم الخدمة للزائرين علي مدار احتفالات عيد حالة الحديد.
 
جدير بالذكر يرجع أهمية دير السيدة العذراء المحرق، لكونه احتمت بداخله العائلة المقدسة ومكثت بهذا المكان فترة زمنية تقدر 6 أشهر و 5 أيام، خلال هروبها من فلسطين للاختفاء من بطش الملك هِيرودُس، وهى أطول مدة قضتها العائلة المقدسة فى مكان في مصر، كما أن الدير المحرق يحتوى بداخله على عدد من المخطوطات المتعلقة بكتب الصلوات ترجع للقرون الأربعة عشر الماضية، كما يضم بداخله الكنيسة الأثرية والتى كانت قديما بيتا مهجورا عاشت بداخله العائلة المقدسة.
دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (2)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (3)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (4)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (5)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (6)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (9)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (10)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (13)
 

دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة وعيد حالة الحديد (14)
 

اسيوط

الاقباط

اقباط اسيوط

المحرق

دير السيدة العذراء

الانبا بيجول

العائلة المقدسة

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