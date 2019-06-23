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دورة الأوقاف لتوعية الدعاة سكانيا: الوطن يسعد بأفراده الأصحاء الأقوياء

الأحد، 23 يونيو 2019 05:17 م
دورة الأوقاف لتوعية الدعاة سكانيا: الوطن يسعد بأفراده الأصحاء الأقوياء محمد البسطويسى المشرف على التوعية السكانية للدعاة
كتب – إسماعيل رفعت

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أكد الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين، مدير الدعوة بأوقاف المنيا، أن حب الوطن من الإيمان وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم )  أخرج اضطراريا من مكة إلى المدينة، وعند خروجه (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وقف علي مشارف مكة قائلا :” وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ” ؛ ليعمق حب الوطن والانتماء إليه في نفوس المؤمنين ، مبينَا أن الذرية القوية والنسل الذي يرفع وينفع ، أفضل من الكثرة الضعيفة الهزيلة ، وأن للمواطنة حقوقا وواجبات ، وأن الوطن يسعد بأفراده الأصحاء الأقوياء.
 
فيما أكد الدكتور رضا العربى أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولى الإسلامى للسكان بجامعة الأزهر، أن رسالة وزارة الأوقاف سامية، وأن دعاتها عليهم عبء كبير فى نشر الوسطية ونبذ العنف، وإظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، وأن المركز الدولى الإسلامى للسكان بجامعة الأزهر يعتز بالشراكة مع وزارة الأوقاف، وأن الأزهر الشريف سبق الجميع في اكتشاف مشكلة الزيادة  السكانية، ويعمل على معرفة أسبابها وآثارها وإيجاد الحلول لها، وأن علماء وزارة الأوقاف يقومون بدور كبير فى حل المشكلة السكانية من خلال نشر صحيح الدين.
 
وأضاف خلال دورة الأوقاف لتوعية الدعاة سكانيا بالمنيا، أن المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق التي تمنحها لهم الدولة ، وأن الدولة تقدم جميع الخدمات للمواطنين دون تفرقة بينهم، ولهذا فإن المركز الإسلامى يقدم  الخدمة للمواطنين جميعا وهذا عين المواطنة، وأن تنظيم الأسرة بالمباعدة بين فترات الحمل، يحافظ على الأسرة والمجتمع.

وزاره الاوقاف

التنمية السكانية

التوعية السكانية

تنظيم الأسرة

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