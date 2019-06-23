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دبلوماسى: إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووى ما لم تتحرك أوروبا

الأحد، 23 يونيو 2019 12:06 م
دبلوماسى: إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووى ما لم تتحرك أوروبا الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، عن رئيس المجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية کمال خرازي قوله إن إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووى قريبا ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأمريكية عبر آلية للتجارة.

وقالت إيران في مايو، إنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووى المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت الوكالة عن خرازي قوله "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الستين يوما (التي أعلنتها إيران في مايو) فسنتخذ خطوات جديدة... ستكون خطوات إيجابية إذا وفروا موارد لانستكس (آلية التجارة الأوروبية)... لجعل التجارة ممكنة".

 


ايران

اوروبا

الاتفاق النووى

العقوبات الامريكية

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