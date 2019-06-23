ختام أعمال منتدى الأعمال المصرى البرازيلى بمشاركة 22 شركة برازيلية

كتب عبد الحليم سالم

رئيس غرفة التجارة العربي البرازيلية: المستثمرون البرازيليون لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر..ونسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل

الفريق مهاب مميش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية بنحو أكثر من 160 مشروعا

السفير البرازيلي بالقاهرة: الإنجاز الذي حققته مصر فيما يخص التشريعات والنمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار يجذب أنظار المستثمرين في البرازيل والعالم كله

اختتمت فعاليات منتدى الأعمال المصرى البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية برئاسة روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وبحضور السفير روى أمارال، سفير البرازيل لدى القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وعماد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرازيلى، ومالك فواز، مستشار الوزارة لترويج الاستثمار.

وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة فى المنتدى فى مجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.

وقالت وزارة الاستثمار إن مصر قامت ببرنامج إصلاح وتطوير للاقتصاد خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إصلاح تشريعي شمل قوانين منها الاستثمار والشركات وسوق رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية كبرى جاذبة للاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق القومية، وهذه الإصلاحات والمشاريع نجحت في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمل رجال الأعمال وتعزيز قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادى.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنوعا كبيرا في الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها أثناء جلسات المنتدى المصري البرازيلي، بداية من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، هذا بالإضافة إلى فرص عقد الشراكات مع القطاع الخاص، الذي تسعى الحكومة لتمكينه من قيادة النمو، وأنشطة ريادة الأعمال التي يتم دعمها إداريا وماليا عبر مبادرة فكرتك شركتك، تحت مظلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن 13% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية بنحو أكثر من 160 مشروعا، مشيرا إلى أن وجود استثمار برازيلى فى هذه المنطقة سيدعم الاستثمارات بها.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى حقق أهدافه الرئيسية من تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار ومشاركة الخبرات والتجارب بين البلدين.

وقال السفير روي أمارال، السفير البرازيلي لدى القاهرة، هذا أهم وفد استثماري برازيلي يزور مصر على الإطلاق، لأن الإنجاز الذي حققته مصر فيما يخص التشريعات والنمو الاقتصادى وبيئة الاستثمار يجذب أنظار المستثمرين في البرازيل والعالم كله.

وأضاف روي أمارال أن للمستثمرين البرازيليين استثمارات في العين السخنة والعامرية تعمل بكفاءة مرتفعة، ولكن هناك مجموعات جديدة من المستثمرين ترغب في الدخول إلى السوق المصري حاليًا، وحضروا للتعرف عن قرب على الإنجاز المصري في الإصلاح الاقتصادي.

وذكر روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن العلاقات السياسية بين البلدين تاريخية وعميقة، والأن وجب ترجمتها في شكل استثمارات، خاصة أن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر على وجه العموم، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على وجه الخصوص.

وأضاف رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية إن الجانب البرازيلي يسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل، ودعا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورجال الأعمال المصريين لزيارة البرازيل للاطلاع على التجربة الاقتصادية البرازيلية وفرص الاستثمار هناك.

وأشاد عماد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصرى البرازيلى، بجهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التجارب الناجحة لرجال الأعمال البرازيليين في مصر هي خير حافز لباقي المستثمرين البرازيليين للقدوم إلى مصر والاستفادة من كافة الحوافز والضمانات الممنوحة بالقوانين الاقتصادية المصرية.