حملات لرفع الإشغالات بالمطرية وحلوان

كتب سيد الخلفاوى

قاد صادق على عبد المقصود رئيس حى المطرية حملة لرفع الإشغالات بشارع عرب الطوايلة وشارع مكة، وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر إشغال وتسليم الحرز مخزن الحى.

وقال رئيس حى المطرية، أنه تم تنفيذ حملة على منطقة سوق الخميس وشارع الحرية، كذلك تم رفع مخلفات الهدم والقمامة شارع الترولى أمام مصنع الغراء، وتم إعادة الشىء لأصله ورفع كل الإشغالات الموجودة بتلك المناطق.

وقاد رئيس الحى حملة على مربى الخراف بالشوارع وأعلى الأسطح والتى تضر بصحة المواطنين، كما صادر الحى عدد كبير من الخراف.

وفى سياق متصل، نفذت أجهزة حى حلوان حملة لرفع اشغالات الورش والمحلات بكورنيش كفر العلو، كما تمت إزالة أسوار مخالفة بالكورنيش، وتمت مراجعة النظافة بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها.