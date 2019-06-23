"حماية النيل" تزيل ردم بعمق 70 مترا داخل مجرى النهر بالغربية

كتبت أسماء نصار

تستكمل الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، أعمال إزالة مخالفات الردم بقرية دهتورة التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية بعمق داخل المجرى حوالى 70 مترا بمعدات المخالفين وتحت إشراف الإدارة نتيجة وجود أحواض ترسيب قديمة وتم ردمها داخل مجرى النيل.

وأكدت وزارة الرى، أنه يتم إعداد تقرير يومى عن نتائج الحملة القومية التى تنفذها الوزارة لمواجهة التعديات وحماية شبكات الرى والصرف أنه حرصاً من الوزارة على استمرار عمل منظومة الموارد المائية والرى بالكفاءة العالية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بمعداتها وتقوم بتنفيذ حملات موسعة لإزالة تلك التعديات والمخالفات القائمة وتوقيع العقوبة التى حددها القانون على المخالفين.

وشددت الوزارة على أنها سوف تستمر فى هذا المجال للقضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات، خاصة وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بمختلف أشكال التعدى والتلوث، حيث تم وضع برنامج زمنى للحملة القومية للقضاء على المخالفات بغض النظر عن شخصية المتعدى.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

تستكمل الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، أعمال ازالة مخالفات الردم بقرية دهتوره التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية بعمق داخل المجرى حوالى 70 متر بمعدات المخالفين وتحت اشراف الادارة نتيجة وجود أحواض ترسيب قديمه تم ردمها داخل مجرى النيل.