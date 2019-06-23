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من بئر مسعود حتى السلسلة

حماية الشواطىء: استكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الإسكندرية

الأحد، 23 يونيو 2019 08:24 م
حماية الشواطىء: استكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الإسكندرية أعمال حماية الشواطىء بالأسكندرية
كتبت أسماء نصار

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فى اطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال تفقدت المهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لغرب الدلتا عملية استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة .

أكدت هيئة حماية الشواطىء أنه يتم تنفيذ 6 عمليات فى محافظة الاسكندرية، لحماية الكورنيش واستعادة الشواطىء المفقودة، حيث ينفذ حالياً مشروعان حماية ساحل اسكندرية مرحلة أولى وإنشاء سلسلة  الحواجز الغاطسة) يمثلان المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية على 3 مراحل لحماية حوالى 7 كم من ساحل الاسكندرية.

يذكر أن هيئة حماية الشواطىء تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى حماية الشواطىء المصرية على امتداد السواحل الشرقية والشمالية بمصر والتي تتخطي لـ 3 الاف كيلو متر والحفاظ عليها من التآكل والنحر ومواجهة التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية، وأنه يتم حالياً تنفيذ 25 عملية لحماية المناطق الساحلية بمحافظات مرسى مطروح، والاسكندرية، والسويس و البحيرة و بدمياط و جنوب سيناء ، و البحر الأحمر، للحفاظ عليها من عمليات النحر العالية، ومواجهة النوات وارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية، باستثمارات  1.250 مليار جنيه،  وأن الاستثمارات ارتفعت من عام 2015 حتى الآن بقيمة خمسة مليار جنيه.

 

 


حماية الشواطئ

غرب الدلتا

الحواجز الغاطسة

ساحل الاسكندرية

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