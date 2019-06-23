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حبس عامل 4 أيام بتهمة تجارة وتوزيع الأقراص المخدرة بحدائق القبة

الأحد، 23 يونيو 2019 11:19 م
حبس عامل 4 أيام بتهمة تجارة وتوزيع الأقراص المخدرة بحدائق القبة أقراص مخدرة_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تجارة وترويج الأقراص المخدرة بحدائق القبة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية فى المنطقة، حيث اشتبها فى أحد الأشخاص يقوم بالإسراع فور مشاهدته لهم، حاملا على كتفه حقيبة " شنطة "، على الفور توجهت القوة الأمنية له، وأثناء إيقافه حاول الهرب وإلقاء الحقيبة التى بحوزته، فتم ايقافه والإطلاع على الأوراق الثبوتية الخاصة به، حيث تبين أنه يدعى " كريم.ع " 36 سنه عامل، وبتفتيش الحقيبة تم العثور على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه فى المنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وحبسته 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

حبس عامل

حدائق القبة

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