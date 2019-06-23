حبس عاطل متهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص فى العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط بحوزة المتهم، وعرضه على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنه.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على "إسلام.م.م" 29 سنة عاطل، بعدما كشفت التحريات تورطه فى حيازة سلاح نارى بإحدى قرى مركز العياط.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات النارية لذات السلاح المضبوط، وبمواجهته بحيازته بقصد الدفاع عن النفس، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.