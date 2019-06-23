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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط

الأحد، 23 يونيو 2019 02:31 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى مركز العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على "أحمد.ع.س" 25 سنة عاطل، بعدما كشفت التحريات تورطه فى الاتجار بالمواد المخدرة بقرية العطف، وبحوزته 800 قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

 


العياط

تجارة المخدرات

قرص مخدر

تجارة الكيف

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