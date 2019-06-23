حبس المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "مصطفي.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بهدف سرقة سيارته، وإلقاء جثته بأحد المناطق النائية بمدينة بدر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "مصطفي. م"، عاطل، ومتهم بقضيتين سرقة بالإكراه واستعراض البلطجة، واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة قتل المجنى عليه "ربيع. م"، سائق، بهدف سرقة سيارته.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً يفيد بالعثور على جثه شاب مقتول وملقي بمنطقة نائية بمدينة بدر، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنه سائق، وتم قتله بهدف سرقة سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.