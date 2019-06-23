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حبس المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن وسرقتها بالشرقية

الأحد، 23 يونيو 2019 09:21 ص
حبس المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن وسرقتها بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس متهمين بسرقة مزرعة دواجن بالشرقية بالسطو المسلح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، يفيد بلاغا من أحد المواطنين، يفيد أنه حال تواجده بمزرعة دواجن "مستأجرة"، فوجئ بحضور 4 أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم "بندقية آلية"، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره "300 ألف جنيه" كرهاً عنه وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص،"لهم معلومات جنائية- اثنين منهم مقيمين بالشرقية وباقى المتهمين مقيمين بالدقهلية"، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، بعدة مأموريات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( الدقهلية ، الإسكندرية )، أسفرت جهوده عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم اتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالى، لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، وأرشدوا عن "2 بندقية آلية من بينهم البندقية الآلية المستخدمة فى الواقعة، 18 طلقة نارية من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش، 6 طلقات خرطوش من ذات العيار، دفتر توفير باسم أحد المتهمين، مودع به مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه، مبلغ مالى قدره 31600 جنيه، السيارة المستخدمة فى الحادث"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول

 

 


الشرقية

مركز شرطة الزقازيق

سطو مسلح

مزرعة دواجن

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