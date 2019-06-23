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جيبوتى تدين بشدة استمرار اعتداء مليشيا الحوثى على مطار أبها

الأحد، 23 يونيو 2019 11:29 م
جيبوتى تدين بشدة استمرار اعتداء مليشيا الحوثى على مطار أبها مطار أبها الدولى
وكالات

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أدانت جمهورية جيبوتى بشدة الاعتداء الآثم الذى استهدف مواقف سيارات فى مطار أبها وأودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرين، معتبرة هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه المليشيات الانقلابية فى اليمن على أراضى المملكة مما يستدعى موقفا دوليا حازما لذلك.

كما تدعم جمهورية جيبوتى، حسبما نقلت وكالة "واس" المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل قوة فى ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما فى ذلك الحفاظ على أمن وسلامة مقدسات المسلمين فى أرض الحرمين الشريفين.

 


جيبوتى

مطار ابها

مليشيا الحوثى

السعودية

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