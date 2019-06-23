جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يتعقب داعش جنوب غربى الموصل

كتب أحمد جمعة

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب العراقى فى قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولى عمليات نوعية، استمرت ليومين منذ الحادى والعشرين وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية جنوبى منطقة الحضر وصولا إلى منطقة الصينية جنوب غربى مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صحفى، إنه جرت عمليات انزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة، وأسفرت العملية عن تدمير 10 انفاق وكهوف وقتل إرهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي.

كما تم قطع وتدمير طريق الامداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما، حيث نفذت 8 ضربات جوية لطيران التحالف الدولى على أهداف منتخبة ضمن منطقة الواجب الذى تكلل بالنجاح.