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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهرب كمية من هواتف "آيفون"

الأحد، 23 يونيو 2019 12:04 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهرب كمية من هواتف "آيفون" كمية من هواتف" آيفون" مهربة
كتبت ـ رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة ،من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة خطوط طيران الخليج رحله رقم 71  القادمة من البحرين، اشتبه احمد فوزي مأمور اللجنة الجمركية فى الراكبة "م . ج" مصرية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 2 هاتف محمول ماركة آيفون بالحقائب، وبتفتيشها ذاتيا عن طريق مأمورة الجمرك عثرت علي  22 هاتف محمول ماركة آيفون حول جسدها .

وفى المحاولة الثانية، على نفس رحلة الطيران اشتبه محمود جوهر مأمور اللجنة الجمركية فى الراكبة المصرية "ن . م"، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY ،و بتفتيشها ذاتيا عن طريق مأمورة الجمرك عثرت علي 17 هاتف أيفون حول جسدها .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 35 و 36 لسنة 2019 .

 

 


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جمارك المطار

مطار القاهره

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