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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب 708 عبوات أدوات تجميل

الأحد، 23 يونيو 2019 03:23 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة حاولت تهريب 708 عبوات أدوات تجميل أدوات تجميل - صورة أرشفية
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة ،من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية .
 
صرحت مصادر جمركية بالمطار،ان أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم  902 القادمة من دبى ،اشتبه  حازم ياسين مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات،وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه ،وبتفتيش حقائبها فتبين وجود 708عبوة أدوات تجميل مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبها .
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى .
 
 

تهريب

أدوات تجميل

جمارك المطار

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