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جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية

الأحد، 23 يونيو 2019 09:01 ص
جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية جامعة الأزهر - أرشيفية
أ ش أ

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية مؤتمرا بعنوان"دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية"، فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد لأول مرة بمصر، ويتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأوضحت الجامعة - فى بيان اليوم - أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين ويعد أكبر تجمع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالى فى القارة الأفريقية، ويستهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

يشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

 

 

 


جامعة الازهر

عبد الفتاح السيسى

التعليم العالى

الاتحاد الافريقى

التعليم فى القارة الافريقية

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