سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

تونس توقع 5 اتفاقيات للاستثمار مع الصين

الأحد، 23 يونيو 2019 12:35 م
تونس توقع 5 اتفاقيات للاستثمار مع الصين تونس
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت تونس، 5 اتفاقيات جديدة فى  مجال الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي بالعاصمة، وذلك على هامش منتدى تونس للاستثمار، حيث جرى إمضاء اتفاقية تفاهم بين الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار والوكالة الصينية للنهوض بالاستثمار وبروتوكول تعاون بين الوكالة وجمعية التعاون المشترك التونسي التركى، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون ثلاثى مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وجمعية أفكار. 
 
وأكد زياد العذارى وزير الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات نشرها موقع "جوهرة" أن الغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات هى البحث عن استقطاب الاستثمارات من الجانب الصينى والألمانى والتركى كما انها تهدف الى مزيد تدعيم التعاون مع البلدان المذكورة . 
 
وأشار إلى أن تونس لاتزال ذات جاذبية عالية، مبرزا أن نسبة الاستثمار الخارجي ارتفعت بنسبة 16 % في الثلاثي الأول لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018. 
 
وقال الوزير: "فيما يتعلق بالإشكالات التى قد تعترض الاستثمار الخارجى، تعمل الحكومة على مزيد إصلاح المنظومة القانونية وتحسين المنظومة الإدارية من خلال وضع منصة إلكترونية تقدم خدمات فورية للمستثمر" كما تم بالمناسبة، توقيع اتفاقية ثنائية بين الهيئة التونسية للاستثمار وجامعة " اكسفورد بزنس قروب" وأخرى بين الهيئة التونسية للاستثمار والقطب التكنولوجي المنستير الفجة. 
 
وحضر توقيع هذه الاتفاقيات كل من سفيرى الصين وتركيا بتونس وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجى.
 

تونس

اخبار تونس

اتفاقيات تعاون بين تونس والصين

تعاون فى الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة