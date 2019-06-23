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توافد الجماهير الأفريقية على مطار القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادها ..صور

الأحد، 23 يونيو 2019 04:00 م
توافد الجماهير الأفريقية على مطار القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادها ..صور توافد الجماهير الأفريقية
كتبت رحاب نبيل

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توافد على مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، عدد كبير من المشجعين والجماهير الأفريقية القادمة لموازرة منتخبات بلادها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر، وحرصت سلطات المطار على انهاء إجراءات وصولهم.
 
وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، وصول رئيس اتحاد الكرة التنزانى، وعدد من المشجعين على رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التنزانية دار السلام لمؤازرة منتخب بلادهم خلال مشواره بالبطولة، وتم انهاء إجراءات وصولهم بمبني 3 بالمطار .
 
وأضافت المصادر تم وصول عدد من المشجعين المغاربة علي رحلة مصرللطيران القادمة من كازبلانكا، لمؤازرة منتخب المغرب فى البطولة الإفريقية، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على انهاء إجراءات وصولهم بالمطار .
 
جماهير-(1)
 

جماهير-(2)
 

جماهير-(3)
 
 
 

مطار القاهرة

الجماهير الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

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