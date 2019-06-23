تنفيذ 8010 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 249 محكوما عليهم، و17حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 249 محكوما عليهم بإجمالى 8010 أحكام منفذة " 869 حكم جزئى و231 حكم مستأنف"، وتحصيل 6661 غرامات، وتحرير 232 مخالفة.

كما تم ضبط 36 مخالفة وهم 6 بائعة متجولين – 20 إزالة فورية – 1 فرش مؤقت – 5 حالات إشغال طريق – 4 نظافة.‎