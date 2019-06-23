تنفيذ 1295 حكما متنوعا وضبط 101 هارب من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1295 حكمًا متنوعًا منها 875حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و329 حكم غرامات و46 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9950 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.