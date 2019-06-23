تنصيب مملكة البحرين رسميًا لرئاسة أعرق منظمة دولية إدارية IIAS

كتب مصطفى عنبر

أكد الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" فى البحرين، أن تنصيب مملكة البحرين رسميًا لرئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، الذى يعد أعرق منظمة دولية فى مجال الإدارة العامة، هو تتويج لدعم القيادة الرشيدة لمملكة البحرين ممثلة فى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور "شمس"، إلى أن دعم القيادة لعمل معهد الإدارة العامة يأتي في إطار حرصها على تحقيق تطلعات المواطنين برفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بمنظومة العمل الحكومى فى البحرين. جاء ذلك خلال تنصيب الدكتور رائد محمد بن شمس رسميًا رئيسًا للمعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، وذلك على هامش مؤتمر " IIAS-Lien Conference" المشترك بين المعهد الدولي للعلوم الإدارية وجامعة نانينغ للتكنولوجيا، والذي أقيم في سنغافورة.

وأوضح د. بن شمس أن مملكة البحرين تقود اليوم الجهود البحثية الدولية الرامية إلى الارتقاء بمنهجيات الإدارة العامة حول العالم، مؤكداً أن المعهد مستمر بوضع خططه واستراتيجياته للحفاظ على مكانة المملكة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية كمرجع دولي في هذا المجال وبما يحقق طموحاتها الريادية في تشكيل ملامح مستقبل البحوث الإدارية والوصول إلى استدامة دولية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين انطلقت مع هذا الإنجاز الجديد لتحمل مسؤولياتها في وضع الأجندة البحثية الدولية وتعزيز الحلول، وفق المناهج العلمية، لأهم قضايا الإدارة في المنطقة بما يرتقي بمستوى حياة الفرد والمجتمعات.

وأشار د. بن شمس إلى أن معهد الإدارة العامة تحوّل منذ مدة طويلة من مستهلك لبحوث الإدارة العامة إلى مصدر ٍ لها، موضحاً أن مسيرة تعزيز مكانة المعهد كمصدّر للأبحاث الدولية في المجال الإداري انطلقت مع عمله على تأسيس أرضية صلبة من الأبحاث العلمية الإدارية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في البحرين، لينتقل المعهد بعد ذلك للعمل على وضع أجندة بحثية مناسبة للاحتياجات الإدارية الإقليمية ومن ثم المساهمة بشكل فاعل في تشكيل ملامح الأجندة الدولية للبحوث الإدارية من خلال تعزيز العلاقات مع المراكز العالمية وإثراء المنظومة البحثية العالمية بمنجزات متعددة على مدى السنوات الماضية.

يذكر أن المعهد الدولي للعلوم الإدارية يعد أكبر وأعرق منظمة دولية في العلوم الإدارية عالمياً ومقرّه مدينة بروكسل في بلجيكيا، وكان قد أنشئ عام 1930م. ويضم أكثر من 600 عضو مشارك من مختلف الدول منتمين لمختلف الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.