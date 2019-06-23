تعليم شمال سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة الموسوعة واللعبة المبتكرة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها، أن المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة كرمت اليوم الطلاب الفائزين فى مسابقة الموسوعة واللعبة المبتكرة على مستوى الجمهورية.

شارك فى تكريم الطلبة حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بالمديرية، والطلبة المكرمون هم كريم حسين عبد الكريم مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بالمساعيد حاصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية ، والطالب مصطفى عصام رشاد بمدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط لغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالب عبد الله محمد عبدالله بمدرسة بئر العبد الثانوية بنين وحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية، والطالبة سارة اشرف أحمد عثمان مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات وحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية .