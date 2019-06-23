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تعرف على مبادرات المعسكرات الصيفية لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات

الأحد، 23 يونيو 2019 02:00 ص
تعرف على مبادرات المعسكرات الصيفية لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات تدريب - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، معسكرات صيفية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن المبادرات التوعوية وأهدافها لتوعية طلاب الجامعات خلال الصيف من أضرار المخدرات فى نقاط محددة.
 
 
1- يستهدف صندوق مكافحة الإدمان تنظيم 100 معسكر طلابى داخل الجامعات وخارجها
 
2- تنظيم المعسكرات الطلابية، على مدار 3 أشهر "يونيه ويوليو وأغسطس" تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات".
3-  تستهدف المعسكرات الطلابية التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم  بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية. 
 
4- يتم الرد  على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن"16023". 
 
5- يتم تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات، وتنفيذ العديد من الأنشطة  الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطى المواد المخدرة، داخل المعسكرات الطلابية.  
 
6- إبراز قيمة التطوع وأهميته فى علاج المشكلات المجتمعية، ولاسيما قضية الإدمان واختيار أفضل الكوادر الشبابية لإنضمامهم إلى وحدات التطوع التابعة للصندوق. 
 
7- تم تنظيم 10 معسكرات للطلاب داخل  جامعة حلوان حتى الآن بجانب أيضا الأفواج الطلابية التى ستنظمها الجامعة بمحافظة مطروح.
 
8- تم تنظيم معسكرات فى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

معسكرات صيفية

الجامعات

اضرار المخدرات

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