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تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور

الأحد، 23 يونيو 2019 03:30 ص
تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور سير عكس الاتجاه ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضع قانون المرور الحالى عقوبات عديدة على المخالفين، لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بكافة الطرق، وهناك مخالفات يجوز فيها التصالح أو يمنع ذلك بمجرد ارتكاب المخالفة المرورية طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 منها :

-السير عكس الاتجاه

وضع قانون المرور الحالى تلك المخالفة ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

-الانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع

عاقب قانون المرور فى مادته ال 77 جميع المخالفين لتلك المخالفة بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة و التصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات و يتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف.

 

 


قانون المرور

مخالفات مرورية

مباحث المرور

السير عكس الاتجاه

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