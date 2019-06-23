تعرف على أبرز 7 معلومات عن قضية "رشوة محافظ المنوفية السابق"

كتبت هدى أبو بكر

تحسم محكمة النقض فى 10 نوفمبر المقبل مصير محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وذلك فى الطعن المقدم منه على حكم سجنه 10 سنوات مشدد والغرامة 15 مليون جنيه، فى قضية اتهامه بالرشوة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه القضية فى 7 نقاط:

1 - مارس 2018..أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.

2 - 27 مليونا و450 ألف جنيه..هو حجم الرشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة لهذه الشركة.

3 - أظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ فى تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 5ر61 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 5ر27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.

4 - 9 يونيو 2018..شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية.

5 - نوفمبر 2018..قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه، وإعفاء متهمين اثنين آخرين من العقوبة، بمقتضى المادة (107) من قانون العقوبات.

6 – قدم محافظ المنوفية السابق طعنا على الحكم الصادر ضده فى الموعد القانونى المحدد.

7 – 10 نوفمبر 2019..تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق.