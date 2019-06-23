تطوير 16 مكمورة للفحم بكفر الشيخ وإزالة 3 بسيدى سالم

أمر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بإزالة 3 مكامير للفحم مخالفة بقرية الفقهاء القبلية بسيدى سالم، وتحرير محاضر بتلك المخالفات ضد كل من " أ.م.ع" ، "أ.م.س "، "أ.ح.ب"، مؤكدا على ضرورة استمرار حملة إزالة مكامير الفحم المخالفة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتفعيلا للقانون.

وأكد طه ، فى تصريحات صحفية ، أن المحافظة تتابع بشكل جيد وبإستمرار ازالة هذه المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقانون، موضحا أنه تم تطوير 16 مكمورة فحم نباتي حتى الآن وتحويلها الي أفران مطورة خلال الفطرة القليلة الماضية وذلك بمراكز ومدينة سيدي سالم وبلطيم وفوه، طبقا للاشتراطات البيئية والصحية، لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتطبيقا للقانون.