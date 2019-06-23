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تطوير وحدة غسيل كلوى وإنشاء وحدة طوارئ أطفال بجامعة سوهاج بـ16 مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 06:44 م
تطوير وحدة غسيل كلوى وإنشاء وحدة طوارئ أطفال بجامعة سوهاج بـ16 مليون جنيه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم أنه تمت الموافقة على تطوير وتوسعة وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بالمستشفى الجامعى بتكلفة 16 مليون و890 ألف جنيه، وإنشاء وحدة طوارئ للحالات الحرجة للأطفال بتكلفة 11 مليون جنيه، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة مع مجلس قسم الأطفال بكلية الطب، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسان النعمانى عميد الكلية، الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، الدكتور مصطفى ابوسديرة رئيس قسم الأطفال، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن المستشفى الجامعى تقدم خدمة علاجية لما يقرب من 70% من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن الارتقاء بالمنظومة الطبية تعد ضمن أوليات إدارة الجامعة، من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة على ضرورة التأكد من استلام كافة الأجهزة من خلال اللجان الفنية المختصة، على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.

من جانبه قال الدكتور حمدى سعد أن افتتاح وحدة الحالات الحرجة سيسبقه عمل تطوير شامل لاستقبال قسم الأطفال، ويشمل تبريد وتكييف كامل وعمل صيانة لجميع الأسره وتغير جميع المراتب، واستكمال جميع النواقص من المستلزمات والأدوات والعمالة اللازمة لتشغيل القسم وفتحه أمامه المواطنين من محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة أن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة للأطفال من سن شهر حتى 13 سنة لعدد من الأمراض منها حالات التسمم، التشنجات، لدغات العقرب، الفشل القلبى وحالات غيبوبة السكر، إضافة إلى احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسى والجهاز الهضمى العلوى والسفلى.

جدير بالذكر أن افتتاح وحدة الحالات الحرجة وتطوير وحدة الغسيل الكلوى سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحضور مسئولين كبار بالدولة والتعليم العالى.

 


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