تشريح جثة سيدة عثر عليها داخل مكان مخصص للقمامة فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة الزيتون تحقيقات موسعة فى العثور على جثة سيدة مقتولة وموجودة داخل حقيبة، وملقاة فى مكان مخصص للقمامة، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام من قسم الشرطة عن بلاغات المتغيبين.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين العثور على جثة سيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، ونقلت الجثة إلى المستشفى، فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.