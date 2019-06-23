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ترامب يدعو الديمقراطيين للتفاوض لادخال تعديلات على نظام اللجوء

الأحد، 23 يونيو 2019 10:23 م
ترامب يدعو الديمقراطيين للتفاوض لادخال تعديلات على نظام اللجوء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، الديمقراطيين فى الكونجرس إلى انتهاز الفرصة الأخيرة الممنوحة لهم من أجل التفاوض على ادخال تعديلات فى نظام اللجوء للولايات المتحدة والقضاء على الثغرات القانونية التى تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وذكر راديو /صوت أمريكا/، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن ترامب أكد - فى تغريدة على موقع تويتر - أن هذه التعديلات علاوة على المساعدة التى تقدمها السلطات المكسيكية فى الوقت الراهن من شأنها أن تضبط الاوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد قرر أمس /السبت/ تأجيل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فى 10 مدن أمريكية كبرى والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم /الأحد لمدة اسبوعين والتي كانت تستهدف نحو 2000 عائلة دخلت البلاد مؤخرا بشكل غير مشروع، وذلك من أجل اتاحة الفرصة للديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن القضاء على الثغرات القائمة فى نظام اللجوء والتى تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.


دونالد ترامب

اللجوء إلى أمريكا

الكونجرس

الحزب الديمقراطى

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