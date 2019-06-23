تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقار

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقار والخدمات المالية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسرا 14.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5802.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 16.84 نقطة ليصل إلى مستوى 6350.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.190 نقطة ليصل إلى مستوى 4731.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 73.97 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار كويتى عبر 3398 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.14%، تلاه مجموعة عربى قابضة بنسبة 8.96%، ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.73% ثم الكويتية العقارية القابضة بنسبة 9.82%، ثم منازل القابضة بنسبة 8.93%.