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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقار

الأحد، 23 يونيو 2019 10:57 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقار والخدمات المالية.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسرا 14.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5802.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 16.84 نقطة ليصل إلى مستوى 6350.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.190 نقطة ليصل إلى مستوى 4731.99 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 73.97 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار كويتى عبر 3398 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%. 
 
وجاء سهم "المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.14%، تلاه مجموعة عربى قابضة بنسبة 8.96%، ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.73% ثم الكويتية العقارية القابضة بنسبة 9.82%، ثم منازل القابضة بنسبة 8.93%.

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