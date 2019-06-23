تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف فى أحجام التداول

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 252 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 57.8 مليون ورقة مالية بقيمة 254.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.6 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.67%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.25%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع 17.6 مليون جنيه، 16.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.97 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 558 ألف جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14017 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.