تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسرة 102.63 نقطة، لتصل إلى مستوى 10586.04 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 13.5 مليون سهم بقيمة 117.3 مليون ريال قطرى عبر 2678 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.02%.