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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأحد

الأحد، 23 يونيو 2019 11:02 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأحد مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسرا 62.75 نقطة ليصل إلى مستوى 8806.95 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسرا 16.19 نقطة ليصل إلى مستوى 3716.38 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 45.9 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 55 شركة، فيما تراجعت 111 شركة. 
 
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.93%، ثم قطاعة السلع طويلة الأجل والمرافق العامة بنسبة 0.88%، ثم قطاعى البنوك والاتصالات بنسبة 0.86%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.70%.
 
وجاء سهم "الكابلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.26%، ثم الجزيرة ريت بنسبة 3.18%، ثم زين السعودية بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.50% ثم أسمنت اليمامة بنسبة 2.38%، ثم نادك بنسبة 2.26%.
 
 

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