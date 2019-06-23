سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 23 يونيو 2019 03:06 م
تراجع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.47% خاسراً 130.54 نقطة ليغلق عند مستوى 8739.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.16% رابحاً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3738.40 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 33 شركة، فيما تراجعت 147 شركة. 
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.65%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.58%.
 
وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.90%، ثم مشاركة ريت بنسبة 2.98%، ثم حلوانى إخوان بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "نادك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم "معادن" بنسبة 4.52%، ثم الاتحاد بنسبة 3.95%.
 

بورصة السعودية

سوق الاسهم السعودية

تاسى

تداول

اخبار السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بنسبة 0.74% بنهاية الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 03:32 م

تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 20 يونيو 2019 10:42 ص

تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 02:44 م

ارتفاع بورصة السعودية 1.06% بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:23 م

ارتفاع بورصة السعودية بنسبة 1.72% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم الاتصالات

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة