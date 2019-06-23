تراجع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.47% خاسراً 130.54 نقطة ليغلق عند مستوى 8739.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.16% رابحاً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3738.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 33 شركة، فيما تراجعت 147 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.65%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.58%.

وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.90%، ثم مشاركة ريت بنسبة 2.98%، ثم حلوانى إخوان بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "نادك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم "معادن" بنسبة 4.52%، ثم الاتحاد بنسبة 3.95%.